BWMeter мери трафика, който минава през модем или LAN, докато сте в интернет. Анализира и филтрира пакетите по предварително зададени от Вас правила. Може също да се използва за контрол над трафика. Създава статистика за всички компютри в мрежата. Отчита и моментна скорост, може да прави извадка за средна скорост и трафик за определен период.

BWMeter е мощно средство, с което ще можете да измерите скоростта на връзката си, както и да анализирате вида на пакетите (откъде идват, къде отиват, какви портове използват и т.н.). Така можете да разделите локалния и интернет трафика.

BWMeter е мощно приложение, с което можете да следите трафика на Вашия компютър от- и към интернет. Можете също така да контролирате и ограничавате скоростта на теглене или качване, да следите обобщена статистика за всяка отделна програма или общо за всички. За разлика от другите програми от подобен тип, BWMeter може да анализира пакетите от информация, които получавате и изпращате, като можете да видите откъде идват, накъде отиват, кой протокол използват и много други. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в BWMeter 7.2.0:

•New: updated network driver for better performance and compatibility

•Fix: better detection of local IP address range at first start of the program

•Fix: rebuilding the adapter list when network adapters are disabled/enabled, etc. to prevent problems

