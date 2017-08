C-Organizer 6.2.1 Final

C-Organizer Professional е елегантен и мощен мениджър за Вашата персонална и бизнес информация. Програмата използва приятелски настроен интерфейс, който прави работата лесна и интуитивна. C-Organizer Professional ще Ви помогне за планирането на Вашия личен и професионален живот. Съдържа: мениджър за задачи, адресна книга, password и bookmark мениджъри, тефтер и календар за събития. Може да Ви напомня за наближаващи рожденни дни, срещи, ваканции и запланувани задачи. Програмата е с дървовидна структура на базата данни, изобразяваща информацията в удобен вид, лесен за търсене и управление. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в C-Organizer 6.2.1:

We’ve improved perfomance for spell-checking functions.

Improved perfomance of autocorrection functions.

Search function has been improved.

Show Task in Calendar function has been improved.

Fixed a potential issue with memory leak in autocorrection functions.

Fixed a potential issue with spell checking dictionaries when the program won’t start without default dictionaries.

We’ve optimized the program and made it faster.

Other minor improvements.

