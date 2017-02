Calendarscope е удобен органайзер, с чиято помощ бързо и лесно ще подредите ежедневието си. Запишете всички важни за вас важни дати (рождени и именни дни, годишнини и т.н.), добавете срещите и задачите си, а сега сложете и дните за отпуск и почивка… и получавате един пъстър календар. За всяко едно от тези неща програмата ще се погрижи да не забравите. Тя ще криптира въведената от вас информация, така че никой друг освен вас да няма достъп до органайзера ви. Удобна е и функцията за синхронизиране на задачите и събитията с мобилно устройство като Palm, например. Лиценз: Платен (Shareware).

Повече за Calendarscope можете да научите от нашата статия Calendarscope – инсталация и конфигурация.

Промени в Calendarscope 9.0 Final:

•Added the Zoom dialog box (Edit Item dialog boxes)

•Added the ability to import data from Microsoft Outlook data files (.pst) (Import and Export)

•Added the ability to synchronize tasks with Google Tasks (Requires HandySync for Google 5.0)

•Added the ability to highlight the today’s date (Day/Multi-day View)

•Added the ability to display enhanced pop-up information (Calendar Views)

•Added the Sound Options column (List Views)

•Added the Use enhanced pop-up information option (Options | Advanced | Calendar Views)

•Added the ability to create log file on the system hard disk drive (Portable Edition)

•Improved iCalendar support (Import and Export)

•Improved displaying of events and tasks

•Improved HTML generation

•Fixed minor bugs

•Calendarscope Portable Edition 9.0 is now available for downloading

•HandySync for Google 5.0 is now available for downloading

