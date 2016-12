CDex е един от най-популярните „изкормвачи“ на дискове, който на всичко отгоре е и напълно безплатен. Освен това поддържа WAV to compressed audio formats конверсия, CDDB, многоезичен интерфейс, може да записва в реално време от звуковата карта на Вашия компютър, има вграден аудиоплейър и т.н. Програмата е сред пионерите на аудио рипването и се е доказала като една от най-добрите програми за целта. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в CDex 1.82 Final:

-Added Vorbis encoder configuration.

-Updated library dependencies.

-Updated installer and language detection.

-Fixed visual styles bug on Windows XP and Vista.

-Updated Visual Studio redistributable.

-Added new language translations.

-Fixed bug in language selection.

-Windows 10 64-bit bug fixes.

