CDRoller 10.50.40

CDRoller е малка, но мощна програма за работа с вашите CD/DVD-та. Имате надраскано CD и искате да възстановите до колкото се може важната информация, която е на него? Искате да анализирате до каква степен се четат вашите CD/DVD-та? Искате да каталогизирате съдържанието на вашите дискове, за да можете по-лесно да намирате нещата, които търсите? То тогава CDRoller е точно за вас. С помощта на лесния и лек интерфейс вие ще можете да направите всичко това, а дори и повече.

CDRoller предоставя опции за разчитане и спасяване на информацията от повредени или надраскани носители, тестване на дискове за грешки, създаване на архиви с възможност за търсене. CDRoller предлага също рипер и анализатор на поставения в устройството носител.

CDRoller е програма, която представлява набор от инструменти, улесняващи ви при работата с вашето CD/DVD. Те работят както на високо, така и на ниско ниво. Това обаче не пречи интерфейсът да е много лесен и удобен за работа, подобен на Windows Explorer.

Разполагате със софтуер за преглед на съдържанието на CD-та с данни, който е толерантен към грешките по дисковете, както и четец на съдържанието им. Благодарение на директния достъп до хардуера чрез специален драйвер, е повишена възможността за прочитане на дискове. Това е особено полезно, ако си имате работа с проблемни CD-та. Получавате и аудио CD ripper, работещ чрез drag & drop.

Един от най-важните елементи в CDRoller е функцията за тестване и анализиране на цяло CD, и изготвяне на доклад след това. Удобно, ако се съмнявате в целостта на данните на някой диск. Изключително важен е инструмента за извличане на данни от цяло CD, даже и да е повредено. Така можете да спасите оцелелите данни, което иначе не е възможно да се извърши. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в CDRoller 10.50:

Added support of Microsoft Virtual Disk Images in VHD and VHDX formats (*.vhd, *.vhdx files). Fixed, Dynamic and Differencing types.

Examine sectors updated. Added support of 2TB+ drives (4Kn and 512e drives).

NTFS reader updated for compatibility with new 4Kn and 512e drives.

Fixed an old bug when some dialogs did not appear in the Windows taskbar.

UDF reader updated. Added the ability to recover so-called named streams into separate files with the help of Recover All and Recover Selected options. You can now choose to receive a single file with Alternate Data Streams on NTFS formatted drive, or extract each stream into separate file.

Scan files updated. Now, it allows to seach of file content in the created Short CD/DVD Image as well.

