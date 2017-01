Cerberus FTP ServerTM е много мощен SSL/TLS криптатор и FTP сървър. Създаден е с идеята да използва много малко процесорно време и памет. Предлага приятен и лесен за използване интерфейс. Програмата може да „слуша“ на много интерфейси и перфектно се интегрира с Windows NT база данни или активни директории. Поддържа възстановяване на връзките след прекъсване, лесно управляем контрол на достъпа, лимит на връзките, timeout, IP контрол и други форми за защита.

Ето основните характеристики на Cerberus FTP Server:

– управление по IP адреси

– възможност за възобновяване на прекъснати трансфери

– логване на всички връзки към сървъра

– статистики за трансферите и връзките към сървъра

– Taskbar икона с индикатор на статуса и редица др.

Програмата поддържа SSL/TLS; поддържа динамични DNS услуги и др. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Cerberus FTP Server 8.0.9:

•Public uploads now trigger a public file transfer event, and you can differentiate a public download from a public upload using rule conditions

•Executable target event actions now properly report error codes and wait for process execution to complete

•Administrators can configure a max wait time for executable event actions to complete before processing the next action

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Cerberus FTP Server 8.0.9 32-bit (8.12 MB)

Изтегли: Cerberus FTP Server 8.0.9 64-bit (8.75 MB)