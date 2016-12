CintaNotes е програма, която дава възможност за бързо копиране на всякакви текстове от интернет или от приложенията, инсталирани в компютъра. Вече не е нужно използването на плъгини. Просто маркирайте необходимия текст и го пренесете в CintaNotes чрез горещите клавиши. CintaNotes разполага с вградена търсачка на вмъкнатия текст, която още при въвеждането на първите букви, намира съвпадащата информация. Възможно е търсенето и по отделни полета, например по заглавия, основен текст, тагове; има и сложно търсене. CintaNotes създава резервни копия на информацията, а потребителят може да избира свои клавишни комбинации. Програмата разполага със секции или раздели, като безплатната версия предлага три раздела. Възможно е прикачане на файлове с размер до 2 GB, вградена е функция за проверка на правописа. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в CintaNotes 3.5:

Features:

Simplenote sync is now free

Links to attached files Added ability to insert links to attached files into note text

Enhancements:

10-day trial PRO license is now included by default

30-day extended trial available per request

Ability to choose active license type

Lock note drag-and-drop when scrolling note text (when left mouse button is held and wheel scrolled)

Fixes:

HTML export: force keeping spaces if note text font is monospaced

Possible error when deleting note from Recycle Bin

Tag sidebar: unwanted tag list scroll (regression)

Rules: backslash symbol not properly escaped in rule conditions

Notes list: Wrong timestamp highlighting

Екрани 1 от 1

Официална страница

Изтегли: CintaNotes 3.5 (5.51 MB)