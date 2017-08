Classic Shell е помощна програма, която включва класическото старт-меню от ОС Windows XP във Windows 7, а тази версия работи и с Windows 10. Classic Shell добавя в експлоръра комплект софтуерни инструменти за преминаване в родителската папка, показване свойствата на папката, изрязване, копиране и поставяне на обекти и други. При инсталиране на Classic Shell, предишното меню не се губи и се стартира чрез клик на мишката при натиснат бутон Shift. Програмата добавя и удобния браузърен плъгин Classic IE9.

Основни възможности на Classic Shell: добавя класическо старт-меню, има поддръжка на теми; показва размера на файловете в информационната лента, показва в менюто последно използваните документ, като техният брой може да се избира от потребителя, десен клик върху менюто дава възможност за извършване на промени по него, в новата версия е добавена поддръжката на Windows 10 и Microsoft Edge. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Classic Shell 4.3.1:

Official support for the Creators Update version of Windows 10

Added a setting to clear icon cache

Multiple minor improvements and bugfixes

