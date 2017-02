Clipdiary е програма-мениджър на клипборда, незаменим помощник за записване историята на копираните данни. Clipdiary запомня всичко, което е копирано в буфера на паметта и предоставя лесен достъп до тази информация.

Основни възможности на Clipdiary: мониторинг на клипборда и автоматично записване на всички копирани данни, поддръжка на текстове, препратки, изображения, файлове и всички останали формати на буфера на паметта; историята и данните се запазват след рестартиране на компютъра, повторно използване на данните, запазени в историята по всяко време, дори и след години. Има възможност за вмъкване на записаните в историята данни във всяко приложение, вмъкване на обикновен текст без форматиране. Clipdiary повишава производителността на работа и икономисва време. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Clipdiary 5.0:

•Added: Snippets – often used text templates for quick pasting.

