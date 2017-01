Copy Handler 1.45 Beta 1 / 1.44

Copy Handler разширява възможностите за копиране и преместване на файловете в операционната система Windows. Copy Handler се интегрира в системата и осигурява пълен контрол върху копирането и преместването на файлове. Копирането с помощта на Copy Handler е много по-удобно, отколкото със стандартните средства на ОС Windows. Програмата дава възможност за временно спиране и възобновяване на копирането или преместването на файловете, създава опашка за последователно копиране на файлове, може да филтрира подадените файлове. Възможно е по време на копирането да се променят неговите параметри. Copy Handler предоставя и подробна информация за текущия процес на копиране – размер на буфера, скорост на копиране, името на файла, който се копира в момента, изминалото време и други. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Copy Handler 1.45 Beta 1:

Bug

•[CH-315] – Closing overwrite dialog with X causes file to be overwritten

•[CH-322] – High CPU usage of logger

•[CH-324] – Changing log levels does not work until CH restarts

Story

•[CH-114] – Engine-wide logging support

•[CH-200] – Use SetFileInformationByHandle to finalize file

•[CH-303] – Update code signing certificate

•[CH-304] – File already exists dialog shows paths with \? prefix

•[CH-307] – Increase isolation between file reader and file writer

•[CH-310] – Improvements in silent resume

•[CH-311] – Optimize removing entries from database tables

•[CH-312] – Normalize line endings handling for source code

•[CH-314] – Disable reporting of false-positive memort leaks

•[CH-317] – Limit maximum concurrent reads/writes per file

•[CH-318] – Reduce code smells reported by ReSharper

•[CH-319] – Split libchcore to more specialized libraries

•[CH-320] – Update helper projects to build properly

•[CH-321] – Update sqlite package to 3.16

•[CH-323] – View log asks to create the log file

•[CH-325] – Update Polish translation

•[CH-326] – Unit tests coverage improvements

•[CH-327] – Refactoring of exported collections

•[CH-328] – Update default buffer sizes

•[CH-329] – Adjust logging of serialization to include real column numbers

