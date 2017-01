CopyQ е усъвършенстван мениджър на клипборда, която дава възможност за редактиране на копираната информация и автоматизиране на работата. CopyQ показва историята на копираните файлове и обекти, като може да осъществява правилно сортиране, премахване и възстановяване. CopyQ работи не само с текстова информация, но и с разнообразни изображения и друга мултимедийна информация. Програмата е съвсем лесна за използване и дава възможност за групиране и преместване на обектите, без да се губят данни. CopyQ значително разширява възможностите на клипборда и гарантира грамотна интеграция с всякакви видове и типове данни. Има възможност за задаване на собствени горещи клавиши за автоматизирана работа с информацията. Програмата няма нужда от инсталиране и има малък размер. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в CopyQ 2.8.2:

•Simplify appearance of items with notes and tags

•Support for drag’n’dropping images to more applications

•Added list widget for custom dialog

•Fixed opening windows on current screen

•Fixed tray icon appearance on Linux

•Fixed focusing tray menu from command

•Fixed dialog button translation on Windows

•Fixed passing big data to commands

Изтегли: CopyQ 2.8.2 за Windows (9.36 MB)Изтегли: CopyQ за други операционни системи