CPU-Z е малка и безплатна програмка, която ще събере информация за основните компоненти на системата ви и ще я покаже в подреден и удобен вид. Ще видите детайлна информация за процесора, дънната платка, паметта, операционната система. CPU-Z не изисква инсталация и може да се използва и от преносим носител, като USB флашка, дискета и др.

Информацията, която ви показва CPU-Z може много да помогне, когато например се нуждаете от подмяна на някой компонент заради повреда и държите той да бъде същия като текущия – CPU–Z може с изключителна точност да ви каже не само модела, а също и характеристиките на определена конфигурационна част:

– процесор – име на процесора – степинг на ядрото – начин на „пакетиране“ на процесора – волтаж в момента – вътрешна и външна честота на работа, множител – възможност за засичане на издут процесор – възможности на процесора – L1 и L2 кешовете – размер, технология, скорост и други.

– дънна платка – модел, BIOS версия, чипсет и др.

оп. памет – модел, сериен номер, модулна спецификация, кеш и т. н.

система – Windows версия (с нейните спецификации) и DirectX. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в CPU-Z 1.79.1 Final:

CPU-Z 1.79 has been updated to the 1.79.1 subversion in order to support :

– the new Intel X299 platform and the Core X processors family.

– the new AMD X399 platform and the ThreadRipper processor.

