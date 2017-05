CutePDF Writer е програма за конвертиране на PDF файлове от най-различни текстови формати. Програмата инсталира виртуален принтер на компютъра ви, с помощта на който можете да запишете всеки един текстови файл в PDF формат.

CutePDF Writer е много лесна за ползване – просто трябва да изберете CutePDF принтера и да кликнете на бутона Print. Програмата предлага и опции за по-специални случаи, например мащабиране на генерирания документ, създаване на няколко страници в един файл и др. За разлика от някои други безплатни програми за създаване на pdf файлове, CutePDF не слага на всяка страница воден знак, което разширява полето нейното действие. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в CutePDF Writer 3.2.0.1:

Added support for both 32-bit and 64-bit Windows 8, 8.1, Windows 10.

Added support for both 32-bit and 64-bit GPL GS.

Seamlessly integrate with CutePDF Professional.

New version works with the latest version of Ghostscript.

To use with other PS2PDF application, please refer to FAQs.

Supports foreign language Windows better.

No longer include Ghostscript. You may download and install it separately.

