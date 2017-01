Cyberduck е FTP клиент за Windows и Mac OS. Поддържа многонишкови връзки, разполага с Bookmark система, борави с всички разпространени протоколи за връзка, предлага интуитивен интерфейс, Drag&Drop, продължава прекъснати сваляния и ъплоуди и др. Поддържа опцията Quick Look, благодарение на която можете да разглеждате файловете преди свалянето им. Приложението дава достъп посредством WiFi връзка и до файловата система на Вашия iPhone. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Cyberduck 5.3 Final:

•[Feature] Use multiple connections in browser for parallel background task executions

•[Feature] Choose certificate in bookmark panel for mutual authentication with TLS (WebDAV)

•[Feature] Choose SSH private key from list in bookmark panel and login prompt (SFTP)

•[Feature] Use marker and delimiter for listing files (Backblaze B2)

•[Feature] Option to resume uploads (Azure) (#9770)

•[Feature] Support for ca-central-1 (Montreal) region (S3)

•[Feature] Support for eu-west-2 (London) region (S3)

•[Bugfix] Repeated prompt for client certificate (WebDAV) (#9746)

•[Bugfix] Modification of distinct metadata for multiple selected files (WebDAV, Azure, S3, OpenStack Swift)

•[Bugfix] Modification of distinct permissions for multiple selected files (FTP, SFTP)

•[Bugfix] Wrong default editor selected (Windows) (#9256)

•[Bugfix] Failure sorting by modification date in browser (#9801)

•[Bugfix] Invalidations for files with special characters (Cloudfront) (#9748)

