Cyberfox е уеб-браузър, базиран на Firefox и специално оптимизиран за процесорите на Intel и AMD за използване на всички преимущества на тяхната 64-битова архитектура. За Intel и за AMD има отделни версии на Cyberfox. Браузърът постига наистина по-голяма бързина на работа в Глобалната мрежа.Cyberfox използва свой профил, различен и отделен от Firefox, като по този начин може да се създават отделни препратки и история. Браузърът изцяло поддържа разширенията за Firefox. Постигната е по-бърза и стабилна работа за конкретния процесор, както и по-малко използване на оперативната памет.Основни черти на браузъра Cyberfox: 64-битов браузър оптимизиран за конкретния тип процесор; базиран на Mozilla Source Code, използва се Windows 8 SDK вместо Vista SDK, компилиран с Intel C++ Compiler, съвместим с Windows 10. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Cyberfox 50.1.1:

Fixed: Web extensions ID requirement to install

Revert: Increase time between startup update checks

Fixed: Restart browser Panel-UI button hover

Adjusted: about :home gui when resized smaller than 540px wide

Updated: Default shipped blocklist

Updated: windowed preference sync back-end

Updated: windowed preferences back-end

Fixed: Added back plugin check see

Updated: language patches

Moved: update options to updates tab

Изтегли: Cyberfox 50.1.1 за Intel x64 (49.9 MB)

Изтегли: Cyberfox 50.1.1 за AMD (49.2 MB)