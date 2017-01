DarkWave Studio е безплатен аудиоредактор. С помощта на програмата можете да правите аудио записи, да смесвате или разделяте различни звуци или инструменти, да променяте определени части от аудиофайл, с който разполагате, да синтезирате вече готов материал, да добавяте ефекти и т.н. Приложението разполага с богата гама от плъгини интуитивен интерфейс.

DarkWave Studio е с отворен код приложение за дигитална аудио обработка и създаване на електонна музика под Windows. Програмата има модулна структура, включваща следните компоненти: Studio (виртуално студио), Pattern Editor (за създаване на музикални фрагменти), Sequencer (за комбиниране на фрагментите в песни), Multi-track Hard Disk Recorder (за миксиране на музикалните парчета). В допълнени, DarkWave Studio включва и набор от добавки (plugins), с чиято помощ може да се променя звученето на музикалните парчета и да се добавят различни външни VST (ефекти, направени с програми за виртуално студио) ефекти. Предимство на програмата е, че има вградена поддръжка за 32-bit и 64-bit Windows и се възползва ефективно от процесори с многоядрена архитектура.

DarkWave Studio включва няколко средства за обработка на аудио – Virtual Studio, Pattern Editor, Sequence Editor и Multitrack Hard Disk Recorder.Virtual Studio позволява управление на звученето на различни музикални инструменти. Pattern Editor е предназначен за бързо създаване и редактиране на партитури. Sequence Editor предлага гъвкави средства за обединяване на шаблони за всеки запис индивидуално. Multitrack Hard Disk Recorder записва създадената музика във висококачествени .WAV файлове или я конвертира във формати MP3, FLAC и др. Програмата поддържа и работа с плъгини. Разпространява се като freeware с обем 2,5 мегабайта за всички актуални версии на Windows. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в DarkWave Studio 5.6.2:

•Added a new machine called ‘ES DownStepper’ which is a sample rate reduction filter.

