PotPlayer е корейски плеър, който много прилича на The KMPlayer по функционалност и външен вид. Главната разлика на PotPlayer от други подобни програми е това, че той позволява гледането на видео с максимално възможно за компютърната система качество и може да възпроизвежда на практика всички известни към днешен ден аудио и видео файлове, като разполага и с DXVA кодеци.

Дизайнът на PotPlayer е много приятен, може да се настройва прозрачността на основния прозорец, потребителят може да преназначава горещите клавиши, поддържат се външни DSP плъгини, възможна е и цялостна промяна на външния вид, като допълнителни теми могат да бъдат изтеглени от Интернет. Daum PotPlayer разполага с богати възможности за подобряване качеството на възпроизвежданото видео, удобна е работата и със субтитри.

По време на инсталиране на PotPlayer е дадена възможност да се изберат необходимите допълнителни компоненти – ако е необходимо инсталирането на SVP за изобразяване на интерполирано изображение с по-висока кадрова честота, е необходимо да се избере профила FFdshow with SVP (Smooth Video). Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в PotPlayer 1.7.3344:

+ Added web display function to broadcast logo(CEF installation is required)

+ Added search function to bookmark editor

+ Added the ability to set the background color by creating snapshot

+ Added the ability to switch the power state in configuration

+ Added the ability to delete recent capture files

– Fixed the horizontal or vertical size of broadcast logo

– Improved high-definition video playback

– Improved skin drawing speed

– Improved broadcast logo drawing speed

– Fixed an issue that DVD subtitles were invisible with DXVA in D3D11 Renderer

