DBF Viewer 2000 е съвсем лесна за използване програма със съвременен потребителски интерфейс, позволяваща разглеждането, редактирането и разпечатването на DBF-файлове, които се използват от Clipper, dBase, Foxpro и други системи за управление на бази данни. С помощта на DBF Viewer 2000 е възможно редактирането на DBF-файлове с Windows или DOS кодиране.

DBF Viewer 2000 позволява преглед, търсене и сортиране на информацията в полетата с използване на групови символи, както и пакетиране на записите. Има възможност за експортиране на информацията в HTML, CSV, TXT, XML и други текстови формати. Поддържат се файлове с дължина над 2 GB. За работата на DBF Viewer 2000 не са необходими ODBC или BDE драйвери за работа с бази данни. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в DBF Viewer 2000 6.45:

Added the ability to import SDF files.

Fixed the issue with quotes via command line.

Improved exporting DBF to Excel format.

Added the ability to append string with Replace command.

Added the ability to use Delete command with filter via command line.

Many minor improvements.

