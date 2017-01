DeployMaster е програма за създаване на инсталационни пакети за операционната система Windows. DeployMaster е удобна за използване, притежава мощна функционалност.

Основни възможности на DeployMaster: възможност за създаване на инсталационни файлове, които се инсталират без задаване на въпроси – удобни за начинаещи потребители; пълен контрол върху инсталацията в съответствие с потребителските предпочитания, възможност за създаване на саморазархивиращи се инсталатори, функция за отмяна на текущата инсталация, която внимателно премахва всички инсталирани компоненти; възможност за ъпдейт на софтуера, автоматична регистрация на DLL библиотеките, ActiveX контролите, двоичните файлове и шрифтовете; възможност за вмъкване на чужди програмни библиотеки; опростен и удобен графичен интерфейс. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в DeployMaster 5.4.0:

3rd Party: .NET 4.6.1 and 4.6.2.

Forum: Proxy password is now encrypted when stored in the .ini file.

Registry: Expand placeholders such as %VERSION% and %DATE%.

Setup: Progress meter in the installer no longer updates itself for each and every file when very small files are being installed as this needlessly slowed down the installation.

Setup: Readme file and license agreement are now displayed using the installer font specified on the Appearance page if they are plain text.

