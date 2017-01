DivX for Windows съдържа всичко за създаване, конвертирате и преглеждане на DivX® видео. Допълнително е включен и DivX Web Player. В тази версия са включени DivX Player, DivX Community Codec, DivX Web Player, DivX Converter (15-day trial including the MPEG-2/DVD plug-in), DivX Content Uploader и DivX Pro Codec (15-day trial)

Пакетът DivX Plus for Windows е безплатен, но ако искате да конвертирате файлове за мобилни устройства и да имате на разположение повече опции и функционалности, ще трябва да се сдобиете с платения Pro пакет.

Промени в DivX 10.7.2:

Components:

Converter 10.7.2

Player 10.7.2

Web Player 3.7.2

DivX To Go 3.7.2

Media Server 10.7.2

DivX Installer System 3.7.2

DivX Control Panel 3.7.2

What’s New:

HEVC encoding improvements in DivX Converter

Improved playback of the .mkv files on Chromecast

Responsiveness of the DivX Media Server service was improved on Mac OSX

Enhanced thumbnails handling in Media Server

DivX Converter now provides more robust network files handling

DivX Cloud Connect features were refined

Usability improved for DivX Player snapshot feature

Installation module provides better support for Unicode environments

Fixed:

Playback on ROKU has been fixed

Other bug fixes

Known Issues: Dropbox import/export functionality might not function properly on Windows XP.

DivX Web Player doesn’t work in Chrome/Chromium and Opera Web browsers due to NPAPI API removal.

For Mac OS X versions prior to 10.7 (Mac OS X Lion), contact our support team for assistance

