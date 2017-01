Driver Genius Professional е изключително полезен софтуер за backup на драйвърите, инсталирани на вашия компютър. С негова помощ ще можете да възстановявате, обновявате и премахвате избрани драйвъри от система си, да диагностицирате проблеми, свързани с хардуера или конфликти с драйвърите.

Driver Genius Professional спестява много време при преинсталация на операционната система, а също бихте могли да си спестите и разходките по сайтовете на различните производители на хардуер и така да избегнете нуждата от ръчно обновяване на драйверите за всеки компонент. Това е така, защото Driver Genius Professional предлага опция за автоматична проверка за по-нови драйвери в мрежата. В случай че такива бъдат открити, той тутакси ще ви уведоми за това и по желание ще обнови драйверите ви с най-новата им версия.

С няколко думи Driver Genius Professional Edition е най – добрата програма за създаване на Backup файл на драйверите в една машина или някои от тях, обновяване, деинсталиране или възстановяване на повредени такива от Backup файл. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Driver Genius Professional 17.0.0.137:

1. Added Microsoft Windows 10 TH2 and Redstone RS2 Insider Preview support.

2. System Transfer Assistant – The System transfer assistant can make your network be able to work after installing operation system (OS). This tool can backup current network settings and download network driver for the OS you want to install. One click to restore network after installing new OS. It can help users to upgrade/degrade Windows system easily and smoothly.

3. Clean Invalid Devices – Some invalid devices data will still remain in system after you replace or unplug devices. This tool can help you to clean the invalid devices data entirely from your system.

Improvement:

1. Better support for High DPI display.

2. Extended driver database – support for over 400,000+ device drivers.

3. Improved driver download speed.

4. Improved driver installation policy.

5. Enhanced ‘Hardware Info’: More Comprehensive PC hardware analysis, support the latest new devices.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Driver Genius Professional 17.0.0.137 (10.5 MB)