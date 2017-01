Dropbox ви улеснява едновременно при три неща, които правите с файловете си – синхронизиране, споделяне и съхраняване. След като инсталирате програмата и се регистрирате в нейния сайт, получавате безплатно 2 GB пространство, което можете да увеличите без да заплащате никаква такса. След инсталирането на софтуера ще се появи нова папка, наречена My Dropbox. Всички файлове, които копирате в нея се качват в онлайн пространството ви на сайта на Dropbox и оттам могат да се синхронизират със свързан с акаунта ви компютър или да се създаде допълнителна споделена папка, за да работите с колегите си.

За да увеличите безплатно пространството, което имате на сайта Dropbox, с още до 16 GB, можете да поканите свои приятели или колеги, с които да работите заедно върху онлайн проектите си. Всеки поканен от вас потребител на програмата ви носи 500 МВ допълнително дисково пространство. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Dropbox 19.4.12 Final:

Thanks for using Dropbox! The desktop client is regularly updated with many improvements and fixes.

Официална страница

Изтегли: Dropbox 19.4.12 Final за Windows (75.4 MB)

Изтегли: Dropbox 19.4.12 Final за Linux x86 (61.8 MB)

Изтегли: Dropbox 19.4.12 Final за Linux x64 (65.5 MB)

Изтегли: Dropbox 19.4.12 Final за MAC OS X (90.5 MB)