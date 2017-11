DU Meter мери трафика който минава през модем или LAN докато сте в Интернет. Отчита и моментна скорост, може да прави и извадка за средна скорост и трафик за определен период.

DU Meter следи на входящия и изходящия трафик от вашия компютър. Програмата представя информацията в цифров и графичен формат в реално време. Има опция и за водене на протокол (log), където да се записва всичката събрана до момента информация.

DU Meter работи с почти всички видове мрежи: телефонни модеми, DSL, кабелни модеми, LAN, сателитни мрежи и др. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в DU Meter 7.24:

A potential privilege escalation vulnerability has been discovered in DU Meter. This vulnerability is not exploitable if the Windows file system permissions are left at their defaults, but we suggest all current users of DU Meter 6.x and 7.x to upgrade to version 7.24 as soon as possible just as a precaution. In order to exploit this vulnerability, an attacker needs write permissions on a drive where DU Meter is installed, so no remote exploitation is possible.

Improvements to DU Meter uninstallation procedure. Uninstalling and installing again in a different location could fail with “data is stale” error because DU Meter driver file location wasn’t updated properly. This update addresses this issue; if your DU Meter is still not working, we recommend uninstalling and re-installing it again (as the new uninstall process will remove old driver registration data properly now).

