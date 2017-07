С DVD Audio Extractor можете да извлечете и запишете звука от Вашите любими DVD-та в OGG, MP3, Wave или FLAC формат. Освен това DVD Audio Extractor може да демултиплицира аудиопотоци директно в mlp, pcm, mpa, ac3 или dts файлове. Опцията за създаване на дискови образи Ви позволява бързо и лесно да конвертирате DVD в Audio CD. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в DVD Audio Extractor 7.5.0:

WinXP is no longer supported. Minimum supported Windows system is now Windows 7.

Fix a random crash on Windows 10.

Fix a bug on decoding 16 bit DTS audio stream.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: DVD Audio Extractor 7.5.0 (5.75 MB)