EASEUS Partition Master е безплатна програма за работа с дяловете на хард диска. Инструмента позволява лесно и безопасно изпълнение на всякакви операции свързани с дисковите дялове – преоразмеряване и преместване, създаване, изтриване, форматиране и друrи.

EASEUS Partition Master Home Edition е мощен инструмент за работа с разделите на хард диска. Приятният интерфейс на програмата помага бързо и лесно да създавате, изтривате и форматирате дялове от всякакъв тип, като изменяте техния размер и разположението им (разцепвате, копирате и местите) без загуба на данни. Ще може да криете или правите видим всеки дял от твърдия диск. Работи с интерфейсите – IDE, SATA, SCSI и FireWire дискове. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в EASEUS Partition Master Home Edition 11.10:

Optimize the activation mechanism to reduce activation failure.

Modify the digital signature of the driver files for windows 10.

Improve the 4K alignment function.

Bug Fixed: Drive letters changed after resized in Windows 10.

Bug Fixed: Crash issue caused by .ini file analysis failure.

