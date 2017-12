Програмата EASEUS Todo Backup разполага с вграден помощник, който стъпка по стъпка ви води при създаването на резервно копие на системния диск, предназначено за бързо възстановяване на компютърната система и всякакви данни от други области на диска при възникване на повреди, сериозни вирусни атаки, нестабилна работа на програмното осигуряване и други. Чрез EASEUS Todo Backup е възможно създаването на зареждащ възстановителен диск, благодарение на който системата може да бъде възстановена за броени секунди чрез няколко клика на компютърната мишка.

Записаният чрез EASEUS Todo Backup образ на операционната система може да бъде разкомпресиран върху друг диск. EASEUS Todo Backup разполага и с инструменти за клониране и резервно копиране на цели дискове, както и с възможност за създаване на специален авариен диск, базиран на Linux. Интерфейсът на програмата е интуитивен и много лесен за използване. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в EaseUS Todo Backup Free 11.0:

Redesigned schedule settings help to create more flexible backup schedule.

It’s able to recover individual mailbox from Exchange storage group backup.

Added support for new language: Korean.

