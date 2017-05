EditPad Lite е безплатен текстов редактор, с който ще можете да пишете и редактирате всякакъв вид текстови файлове, които се използват като „source“ кодове, логове, скриптове, писма, бележки, статии и т.н.

EditPad Lite дава възможност за работа с табове, проверка на правописа, редактиране големината на колоните, брои използваните знаци и други статистики, прави азбучно сортиране, търсене на определени фрази и много други, които биха задоволили всеки потребител. Програмата предлага удобен и лесен за работа интерфейс.

EditPad Lite е малък и безплатен текстов редактор. Не е от най-мощните такива, но и не е съвсем без приятни екстри. Програмата отваря поддържаните от нея формати в отделни подпрозорци (tabs), поддържа Unicode и множество други кодировки, запомняне на доста на брой отваряни файлове (хронология), настройки по интерфейса и др. Програмата предлага и възможност за създаване на портативна инсталация. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в EditPad Lite 7.6.1:

Improvement:

•Tip of the day is no longer shown at startup when automatic news is shown at startup.

Bug fixes:

•Go|Next/Previous Editing Position now clears the selection when selections are not persistent.

•Proxy server settings were not saved (7.6.0 only).

