EMDB е безплатна програма за организиране на собствена. EMDB може да взема информацията от онлайн-базата данни IMDB и автоматично да добави данни за оригиналното име на филма, режисьора, годината, рейтинга, артистите и още много други. IMDB позволява въвеждането на жанра, използвания кодек, резолюцията, формата и други технически данни за филма.

Ако не желаете автоматичното въвеждане на информация от Интернет, то може да създадете свой личен каталог на филми със собствен рейтинг. IMDB може да сканира твърдите дискове, след което техническата информация за всеки филм се записва в различните полета на програмата. IMDB разполага с търсачка за създадените от нея каталози и предлага експортиране на своята база данни в различни формати (CSV, TXT или HTML), което е много удобно за споделяне на информацията за филмите с приятели и познати, и създаване на общи колекции от филмови произведения. Предлага се сортиране на филмите по различни признаци. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в EMDB 2.66:

TheMovieDb import: Fixed second and next imports didn’t return a cover.

• IMDb import: Improved importing of English, original and localized titles.

• Crash Recovery: Added an option to restore the previous version of EMDB.

• Media Info: Updated to version 0.7.91.

• Media Info: Fixed an issue in detecting the language for multiple audio streams.

• Scan Hard Disk: Added an Abort function.

• Scan Hard Disk: Improved the logging messages.

• Translations: Updated the Russian, Slovenian and Dutch translations.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: EMDB 2.66 (3.34 MB)