Enigma Virtual Box е система за виртуализиране на програмите за операционната система Windows, с помощта на която е възможно обединяването на всички файлове на конкретно Windows-приложение в един общ файл. Enigma Virtual Box е безплатна програма, която работи както с 32-битови, така и с 64-битови изпълними файлове. Enigma Virtual Box поддържа всякакви динамични библиотеки (*.dll), ActiveX/COM видео и музикални, както и текстови файлове. Enigma Virtual Box не записва временните файлове на диска, а емулацията става единствено чрез вътрешната памет на процесора. Enigma Virtual Box е идеална за създаване на portable приложения.

Основни възможности на Enigma Virtual Box: не се създават временни файлове, поддържат се 32- и 64-битови програми, безплатна програма, поддръжка на всякакви файлове, компресия на виртуалните файлове, която намалява няколко пъти техния размер. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Enigma Virtual Box 7.80 Build 20170713:

– Fixed issue with registering of some ActiveX components

– Fixed issue with overwriting the file if „Write to Disk if not Exist“ option used

– Added .evb file association

– Minor fixes

