Everything 1.4.0.873b Beta / 1.3.4.686 Final

Everything е търсеща машина за много бързо намиране на файлове и папки по техните имена в локалните дискове на компютъра. Everything съставя индекс на всички файлове в системата, благодарение на който търсенето става на практика мигновено. От търсенето могат да бъдат изключвани папки и файлове, избрани от потребителя, като по подразбиране програмата претърсва всички папки във всички дискове.

Everything може да работи и като локален сървър. В този случай, търсенето става чрез екрана на браузъра. Everything е с много малки размери, с малки изисквания към системните ресурси и бързо построява индекса – няколко секунди за стотици гигабайти файлове.

В новата версия на Everything навсякъде е възможно използването на заместващи символи, пази се историята на търсенето и други. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Everything 1.3.4.686 Final:

added MIT license

added installer localization

added run as admin option

added wildcards anywhere option

added run date column/sort/search

added support for accessible MSAA

added etp connection history

added recent changes

added run history

added home page

added x64 build

added always ontop option

added %APPDATA% option

added Everything service option

added search history option

added the option to cancel locked queries after one second

added context menu customization

added tooltips for hidden items

added option to not compress database

added custom filters

added hotkey option to toggle search window

added filelists

added folder indexing

added optional diacritical mark matching

added bookmarks

added new search functions and macros

improved performance when renaming/deleting folders

improved ETP/FTP server

improved HTTP server

fixed many bugs

