ExperienceIndexOK е малка помощна програма, създадена от Nenad Hrg, която не изисква инсталиране и показва резултатите от тестовете на компютърната система в стил Windows 7. ExperienceIndexOK е предназначена предимно за операционните системи Windows 8.1 и 10, понеже в тях, според програмистите, е необходимо да се извършат твърде много операции, за да се достигне до този индекс. ExperienceIndexOK е портативна програма, която няма нужда от инсталиране, може да се стартира от USB стик и е полезна при калибрирането на софтуера и хардуера в персоналния компютър. ExperienceIndexOK тества процесора, паметта, графичните възможности и скоростта на дисковата система, като крайният резултат за производителността на компютъра е най-ниският бал, постигнат при тестовете. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в ExperienceIndexOK 1.18:

Updating of the language files in ExperienceIndex and new language: Polish

Thank you Andrzej Mazurkiewicz for the Polish language.

