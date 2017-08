ExtractNow e програма, която служи за разархивиране на пакети, архивирани с по – известните архиватори. Работи с ZIP, RAR, ACE, и JAR формат. Има опция за интегриране в шела, лесна е за използване, позволява drag and drop, разполага с вградена търсачка. Интерфейсът е приятен и многоезичен.

С ExtractNow можете бързо и лесно да разархивирате файлови пакети от най-разпространените формати (ZIP, RAR, ISO, BIN, IMG, IMA, IMZ, 7Z, ACE, JAR, GZ, LZH, LHA и SIT) . Програмата има лек, приятен и изчистен интерфейс, но в същото време е мощен и полезен инструмент. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в ExtractNow 4.8.3.0:

– Fixed rar datetime bug

– Updated rar extraction library

– Fixed crash when running a program without args

– Added module macros to macros menu

– Updated 7zip library to 16.04

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: ExtractNow 4.8.3.0 (2.01 MB)