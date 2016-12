EZ CD Audio Converter 5.0.5.1

EZ CD Audio Converter можете лесно за запишете на харддиска си във формат MP3, WMA, VQF, OGG, или WAV всяко аудио парче от CD. EZ CD Audio Converter може да изтегля информация за диска и песните на него от базата данни в Интеpнет. Това е много полезно, ако ви е попаднал диск без обложка и почти без надписи, а името на изпълнителя не ви говори нищо. Освен това, програмата има доста екстри. Тя може да конвертира музика от и към всичките си поддържани формати, да изтрива тишината в началото и края на всяко парче, да извършва нормализация върху него, и да работи с ID3 тага. Освен това, включеният в програмата Easy Audio CD Creator ви позволява да записвате WAV файлове на аудио компактдискове. Естествено, можете и да прослушвате своята цифрова музика чрез вграденият плейър.

EZ CD Audio Converter поддържа повечето популярни формати: 3G2, 3GP, MP1, MP2, MP3, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, MP4, M4A, AAC, aacPlus (HE-AAC, AAC+, HE-AAC+PS, eAAC+), FLAC, Musepack, WavPack, WAV, AIFF, Monkey’s Audio, CUE и M3U. Също така програмата прави запис на аудио CD, MP3 CD, WMA CD и обикновени CD за запис на данни. Easy CD-DA Extractor съдържа следните модули: Audio CD Ripper, Audio File Format Converter, Audio CD Creator, MP3/WMA CD Creator. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в EZ CD Audio Converter 5.5.1:

Amazon Cover Art search works again (protocol change)

Improved multi-channel to stereo mixing matrix, removed auto-gain to prevent clipping, gain can be manually adjusted with the ReplayGain

