f.lux 4.29 Beta / 3.12 Final

Πpoдължитeлнoтo изпoлзвaнe нa ĸoмпютъpeн диcплeй yмopявa oчитe. Toвa e бeзcпopeн фaĸт, ĸoитo дopи нaй-мoдepнитe LСD тexнoлoгии вce oщe нe мoгaт дa пpoмeнят. Дългoтo взиpaнe в мoнитopa нa вaшитe PC, лaптoп, тaблeт или cмapтфoн нeминyeмo вoди дo нeпpиятни cтpaнични eфeĸти и тoчнo пo тaзи пpичинa нe e чyднo, чe дeceтĸи paзлични ĸoмпaнии днec ce oпитвaт дa ce пpeбopят c пpoблeмa, изпoлзвaйĸи вceвъзмoжни cpeдcтвa.

f.lux е безплатна, малка програма, променяща динамично цветната температура на вашия LCD дисплей в зависимост от времето на деня.

f.lux е сравнително малко приложение, което може да бъде много полезно за тези от вас, които прекарват много време пред компютъра. Основната функция на инструмента е да регулира яркостта и цветната температура на монитора в зависимост от часа през денонощието.

Навярно всички сте забелязали, че през нощта черен текст върху бял, ярък фон натоварва много повече очите, отколкото през светлата част на деня.

Причината за това е, че човешкият организъм е фино настроен и реагира на промените на естествената светлина през денонощието. Ярката светлина около обяд е сигнал за него, че е време за активна работа, а по-топлите, оранжево-червени тонове при залез за това, че е време за почивка и сън.

Изкуствената светлина на мониторите обаче е с постоянна яркост. В повечето случаи светлината от тях е ярко бяла, понякога с подчертано сини тонове. Точно тук на помощ идва f.lux. Инструмента променя цвета на светлината от вашия монитор, придавайки ѝ повече топлина през късните следобедни часове и нощем, с което спомага за намаляване на натоварването на очите.

f.lux е от типа програми „инсталирай и забрави“. Не изисква ръчна намеса, работи във фонов режим. Автоматично настройва яркостта и цветната температура на монитора спрямо местното часово време. Разбира се има и възможност за ръчни настройки на географско положение, корекция на цветната температура, интервала за преход между режимите.

Освен това, f.lux предлага възможност за временно изключване на ефекта от програмата, което е особено полезно при редактиране на изображения, гледане на видео или друга дейност изискваща правилно предаване на цветовете.

Промени в f.lux 3.12:

DisplayLink USB monitors no longer cause flashing on the main display

Our “NSIS” installer software has been updated due to a security vulnerability

Code signing now uses SHA256 to increase security

Промени в f.lux 4.29 Beta:

“Disable by app” only notifies you once per session, not all the time

Actual app names are now shown for “disable by app”. (You may have to disable some apps again.)

Tray icon now stays hidden when you hide it

Some menu text changes

