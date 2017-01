Far Manager е мощен конзолен файлов мениджър за операционните системи Windows. Far Manager предоставя удобен потребителски интерфейс за работа с реални и емулирани файлови системи и отделни файлове. Програмата може да работи в прозорец или в цял екран. Far Manager поддържа дългите файлови имена, особеностите на файловата система NTFS, различно кодиране на текста и може да използва системните функции за копиране на файлове.

Основно достойнство на Far Manager е работата с плъгини – външни DLL модули. Предоставен е удобен Plugins API и към днешен ден могат да бъдат изтеглени плъгини за проверка на правописа, за работа с локални и мрежови принтери, работа с FTP и SFTP сървъри, търсене и замяна на символи в няколко файла едновременно с използване на регулярни изрази, преименуване на групи файлове с използване на сложни маски и шаблони, прекодиране на текстовете (включително и на файловите имена) с всякакви кодови таблици, управление на процесите в персоналния компютър, работа с графични файлове и много други. И сега се създават нови плъгини за Far Manager. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Far Manager 3.0.4884

