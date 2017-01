FastCopy е малка, но изключително бърза мощна програма за копиране на големи файлове. FastCopy използва собствени алгоритми за копиране, които се различават от алгоритмите на операционната система. FastCopy не използва кеш-паметта на ОС Windows, не влияе на другите процеси в операционната система и предлага отлично бързодействие с оптимално използване на системните ресурси. Ускорението се постига с използването на няколко паралелни потока, както и чрез използване на голям междинен буфер, размерът на който може да се избира от потребителя.

Друга характерна особеност на FastCopy е, че може да изтрива файлове, които не могат да бъдат премахнати чрез стандартните средства на системата. Това са файлове с Unicode-символи в името или с твърде дълги имена. Програмата е особено подходяща за копиране на обемни ISO образи, HD филми и други файлове с много голям размер, сериозно икономисвайки времето на копиране. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в FastCopy 3.27:

Add recording detail logs when initlizing error occurs in No UI mode. (scheduler or etc).

Misc refine.

