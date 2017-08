FastStone Screen Capture e програма за заснемане (Capture) на екрана. Включва в себе си image viewer, както и възможности за основна обработка на изображения – оразмеряване, въртене, рязане, баланс на цветове, контраст, яркост. Поддържа drag-and-drop на изображения директно от Windows Explorer, уеб браузъри и други програми.

С FastStone Capture ще можете да „снимате“ не само вашия работен плот, но и всичко на него, включително програмни прозорци и уеб страници, които се скролират. В последствие тези „снимки“ могат да бъдат обработени и записани в най-известните и разпространени формати за картинки.

FastStone Capture се инсталира изключително лесно като няма никакви особености по време на инсталацията. След като я инсталирате в системния Ви трей ще се появи иконката на програмата – Публикувано изображение.

Самият прозорец на FastStone Capture е изключително малък и удобен за ползване като всичко е стилно разположено, за да е лесно достъпно и за да не се обърквате докато работите с него. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в FastStone Capture 8.6:

Added an audio indicator to Screen Recorder

Added resizing handles to the „Acquire Images from Scanner“ tool

Standard sizes for fixed-size region are customizable

Converts multi-page TIFF file to PDF file

Improved support for 4K monitors

Other improvements and bug fixes

