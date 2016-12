FastStone Image Viewer е безплатна програма за разглеждане на изображения с много възможности. Освен удобен viewer позволява конвертиране в различни формати, преименуване, оразмеряване, баланс на цветовете, водни знаци, извеждане на EXIF информацията, слайдшоу preview (с повече от 60 вградени ефекта), поддръжка на TWAIN източници (за връзка със скенер) и много други. Поддържа BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO и TGA.

Доста често ни се налага да разгледаме някоя картинка и да решим да променим нещо по нея. FastStone Image Viewer е чудесно решение за това. С негова помощ можете да разглеждате вашите картинки, да ги организирате в каталози, да ги преоразмерявате, преименувате, редактирате, оцветявате, да им слагате воден печат и още много. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в FastStone Image Viewer 6.1 Final:

Improved loading speed of JPEG images

•Added support for ZIP-compressed TIFF images

•Added „Caption“ option to the „Design and Print“ tool. Now you can print properties such as file name, date/time, dimension below the images

•Added „File name“ option to the „Image Strip Builder“ tool

•Improved print quality of text in the „Contact Sheet Builder“ tool

•Other minor improvements and bug fixes

