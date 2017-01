FastStone Photo Resizer е съвсем лесна за използване програма за конвертиране на изображения. FastStone Photo Resizer може не само да конвертира, но и да редактира изображенията – да ги преименува, да променя техния размер; възможно е изрязване и завъртане на изображенията, промяна на дълбочината на цвета, добавяне на текст и водни знаци върху изображението. Възможна е работата в пакетен режим.

Основни възможности на FastStone Photo Resizer: преобразуване, преименуване и редактиране на изображенията в пакетен режим; поддръжка на форматите JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF и JPEG2000; преименуване на изображенията с пореден номер; търсене и замяна на текст в имената на файловете; предварително зареждане на параметрите и настройките. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в FastStone Photo Resizer 3.7:

Improved loading speed of JPEG images

•Added support for ZIP-compressed TIFF images

•Added option „If image not resized, copy original file to output folder“ to Resize tab of Advanced Options

•Small improvements and bug fixes

