FileMenu Tools е помощна програма за настройка на контекстното меню, което се появява при десен клик във Windows Explorer. FileMenu Tools дава възможност за съвсем лесното допълване на контекстното меню с нови раздели и премахване на ненужните подточки. Веднага след инсталацията FileMenu Tools предлага добавянето на няколко полезни пункта от предварително подготвения комплект команди, като например копиране на файл в избрана папка, преместване на файл в указана от потребителя папка, копиране на адреса, където се намира файла, синхронизиране на папки, бърза промяна на атрибутите на файл, ръчно редактиране на времето на създаване/промяна на файла, изтриване на блокирани файлове, разделяне на файл на няколко части и други. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в FileMenu Tools 7.1.4:

•Fixed (custom commands): relative paths was not handled correctly.

•Fixed (custom commands): sometimes browse for executable file or browse for icon file didn’t work correctly.

•Fixed (Change Icon): sometimes browse for icon file didn’t work correctly.

•Minor bug fixes.

