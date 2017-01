FileOptimizer е удобен софтуерен инструмент, който чрез собствен алгоритъм компресира без загуби различните файлове. Поддържат се форматите AIR, APK, APNG APPX, BMP, CBZ, CHM, DOCX, DIB, DLL, EPUB, EXE, FAX, GIF, GZ, ICO, JAR, JPEG, LIB, MNG, MP3, MPP, OBJ, PNG, PPTX, ODT, OGG, OGV, PDF, PUB, SCR, SWF, TIF, VSD, WEBP, XAP, XLSX и ZIP. Работата, външният вид и поведението на файловете и програмите не се променяt след обработката с FileOptimizer, променят сe само техните размери. FileOptimizer ускорява скоростта на обмен на файлове, понеже се обменят файлове с по-малък размер, без да е променена тяхната функционалност. FileOptimizer е особено полезна в уеб-дизайна, понеже ускорява зареждането на страниците. Поддържа са работа от команден ред, както и използването на плъгини, които автоматизират работата и разширяват базовите възможности на Suitable. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в FileOptimizer 9.40.1656:

– Added INI setting PDFSkipLayered=false to skip processing of PDF containing layers Optional Content Groups -OCG- (Grahame Bevan).

– Implemented using Win64 plugins in all Win64 system, even if you run Win32 version of FileOptimizer.

– Added removing metadata in pngquant if PNGCopyMetadata is disabled.

– Added Guetzli to the JPEG tool chain when allow lossy compression is enabled (Jyrki Alakuijala).

– Added pingo to the JPEG and PNG toolchains when copy metadata is disabled.

– Reenabled Leanify in JPEG processing when Copy Metadata is enabled, because now we can use –jpeg-keep-all-metadata.

– Fixed crashing with temporary paths longer than 260 characters (Roman Luks).

– Updated pingo to 0.52.

– Updated libwebp to 0.5.2.

– Updated UPX to 3.92.

– Updated Leanify to 0.4.3.173 daily binaries.

– Updated pngquant to 2.8.0.

– Updated to mutool 1.10a with x64 native build (thanks Dirk Paehl).

– Updated ImageMagick 7.0.4.2 with HDRI support.

– Better performance updating to ASMLib 2.51 with AVX512 support.

– Updated to cppcheck 1.77.

– Updated to NSIS 3.01.

– Some minor optimizations and code cleanup.

