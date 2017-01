FinePrint значително разширява възможностите на вашия принтер – предварителния преглед, печатане на няколко страници на един лист, отпечатване на брошури, вмъкване на заглавия, създаване на фирмени бланки, основи, рамки и много други.

С FinePrint получавате допълнителен контрол над възможностите за разпечатване. Програмата се инсталира като виртуален принтер и предлага възможност при истинско разпечатване да премахнете нежеланите за печат страници, разпечатване на няколко страници на един лист, обединяване на няколко задачи за печат в една, архивиране на задачите за печат, разпечатване в черно-бял режим.

Идеята на програмата е да Ви спести мастило/тонер, хартия, време и пари. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в FinePrint 9.05:

◾fixed a selection bug that sometimes happened when pages are rotated

◾better output quality when text is printed from Chrome, Google Docs, or Adobe Reader

◾rotating notes with the mouse now uses 45 degree increments. for finer degrees of rotation, press the Ctrl key while rotating the note.

◾ printer duplex settings are now properly migrated from previous versions of FinePrint

Официална страница

Изтегли: FinePrint 9.05 (9.96 MB)