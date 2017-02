Firewall App Blocker е малка програма, опростяваща разрешаването и забраната на мрежовия трафик за различните приложения чрез вградената в ОС Windows защитна стена. За блокиране на достъпа до Интернет е достатъчно изпълнимият файл да бъде пренесен в програмния прозорец на Firewall App Blocker или да се използва иконката за добавяне на програми. Опциите блокиране (Block in Windows Firewall) и деблокиране (Remove From Windows Firewall) на уеб-трафика до приложенията могат да бъдат добавени към контекстното меню на експлоръра.

Firewall App Blocker не върши нищо ново, а просто дава много лесен начин за добавяне и премахване на програми от списъка на защитната стена в ОС Windows.

В новата версия на Firewall App Blocker са добавени нови езикови локали, променен е дизайнът на бутоните, оптимизиран е кодът. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Firewall App Blocker 1.5:

FIXED – Fab Add a block rule unnecessarily Outbound and Inbound sections together

FIXED – When adding a Block rule Fab disable Firewall and enable it again

FIXED – To block An application “Apply” button must be used (every time)

ADDED – Outbound and inbound lists separated

ADDED – Block Process feature

ADDED – whitelist mode feature

ADDED – Add a folder feature (All exe in the folder will be Automatically blocked)

ADDED – Block internet feature

