Folder Guard® е мощен софтуер за компютърна сигурност, който се използва за контролиране достъпа до файлове, папки и други ресурси на Windows, като Control Panel, Start Menu и т.н. Програмата дава възможност за заключване с пароли на персонални файлове и папки, както и пълно скриване на такива, докато не бъде въведена правилната парола. Можете дори да защитите системни файлове от модификация и/или изтриване.

Folder Guard е мощна програма за сигурност, която ви позволява да ограничавате достъпа до различни ресурси на компютъра си. Ако поделяте вашият компютър с други хора, можете да използвате Folder Guard за да ограничите достъпа с парола за отваряне на дадена папка/файл, или напълно да скриете тези данни. Също така можете да ограничите достъпа до определени Windows настройки или менюта (например до Control Panel). Програмата е лесна за употреба. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Folder Guard 10.3:

This update offers several minor improvements and corrections.

