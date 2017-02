Folder Lock е програма, с помощта на която ще можете за да заключвате желани от Вас папки. Заключените с нея папки не могат да бъдат открити или достигнати дори под DOS или други операционни системи. Интерфейсът е лесен и приятен за употреба.

Folder Lock също така изтрива списъка в „Recent Documents“, тъй че натрапниците няма да знаят какво да търсят. Използва се сигурен 256-bit AES метод за криптиране на данните.

Интерфейсът е лесен и приятен за употреба. Използвайте бутона Browse, за да намерите и заключите папки навсякъде на вашия компютър.

Ако споделяте машината си с други хора, Folder Lock е идеалният начин да защитите някои папки и файлове. Лиценз: Платен (Shareware).

Повече за Folder Lock можете да научите от нашата статия Folder Lock – защитете личното си пространство.

Промени в Folder Lock 7.6.5:

Optimized and strengthened security algorithms for faster encryption and ease of use.

Официална страница

Изтегли: Folder Lock 7.6.5 (10.4 MB)