Folder Protect е ново концептуално решение в областта на безопасността на данните. Програмата позволява да ограничите с парола достъпа до файлове, папки, дискове, инсталирани програми или определени от Вас разширения. Приложението излиза извън рамките на обичайното блокиране на файлове и шифроването на данни, като позволява да я настроите според Вашите нужди за безопасност, като дава възможност за избор между блокиране на достъпа до файла, скриването му, премахването на определени данни или защита от запис. Използва защита на ниво ядро на Windows, което й позволява да работи дори в безопасен режим, като по този начин обезпечава пълна безопасност на охраняваните папки. От друга страна, тя може да Ви помогне да разрешите достъп до Вашите данни на други потребители, без да се безпокоите, че те ще бъдат изтрити по невнимание или променени по някакъв начин.

Програмата не позволява да бъде деинсталирана без въвеждането на правилна парила. Освен това, тя може да работи в скрит режим. Друга предлагана екстра е възможността за избор на време на изчакване, след което предварително определените данни да бъдат автоматично защитени. Друго ценно качество е Folder Protect’s Masking Protection, която защитава популярни файлови разширения като *.avi, *.gif, *.jpeg, *.bmp, *.mp3, *.wmv, *.mpeg, *.doc, *.mpg, *.jpg, *.pdf, *.psd, *.ai, *.flv, *.xls, *.wma, *.docx, *.ppt, *.pptx, *.htm, *.html, *.php, *.css, *.cpp, *.asp, *.js.и много други. Тя позволява защитата на всички файлове от един и същи формат с едно кликване на мишката. Програмата се интегрира в контекстното меню и позволява защитата на файлове директно от Windows Explorer без необходимост от стартиране на самото приложение. Лиценз: Платен (Trial).

Промени в Folder Protect 2.0.4:

Minor bugs fixed and the compatibility of this application has been improved.

