foobar2000 1.3.15 Beta 1 / 1.3.14 Final

Foobar2000 е страхотен медия плейър, създаден е от Питър Павловски, който работеше върху Winamp 2. Foobar използва много ясен и прост интерфейс – без скинове и без излишни неща по него.

foobar2000 е лек и лесен за употреба плеър, който поддържа почти всички музикални формати (MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA) заедно с unicode-текстове. Отличава се и с това, че изобщо не натоварва вашата система, а разполага с основните опции на Winamp. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в foobar2000 1.3.14 Final:

Fixed bugs with conversion to multitrack (chained streams) Opus.

Fixed a glitch in plaintext library/playlist search query handling.

Various cosmetic fixes for high DPI screens.

File Operations component updated: smarter file delete feature, with options in advanced settings.

Updated WavPack library (5.0 stable)

Updated FFmpeg library (3.2.2)

