fre:ac, преди известен като BonkEnc, е CD-ripper и енкодер, който може да извлича съдържанието на аудио дискове и да ги съхранява и конвертира в различни формати.

fre:ac поддържа работа с MP3, MP4/M4A, Ogg Vorbis, AAC, Bonk и FLAC файлове. Също така, може да търси информация за диска в онлайн базата данни CDDB/freedb и автоматично да записва наличните данни в ID3V2 или Vorbis тагове.

За търсене на информация за диска се използва онлайн базата данни CDDB/freedb. Това ще Ви спести време и усилия, тъй като отпада нуждата ръчно да въвеждате данни за изпълнител, албум, времетраене и име на песента.

Получената от базата данни информация се записва автоматично в ID3V2 или Vorbis тагове.

fre:ac е достъпен на 31 езика, между които, за съжаление, все още не фигурира български. Лиценз: Безплатен (Open-Source).

Промени в fre:ac 1.0.28:

The new release updates the FLAC codec to version 1.3.2, updates the traditional Chinese translation and fixes a bug related to cover art handling.

Upgrading to fre:ac v1.0.28 is recommended to all users of earlier versions.

