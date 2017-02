FreeVimager е безплатна програма за преглед и редактиране на изображения. FreeVimager може и да възпроизвежда стандартните аудио и видео файлове.

Основни възможности на FreeVimager: преглед и редактиране на графичните файлове с JPEG, BMP, GIF, TIFF (с много страници), PNG, PCX и EMF формат; запазване на файловете в PDF формат, стандартните функции за работа с изображения – завъртане, промяна на яркост, контраст и цветност, използване на филтри, премахване ефекта на „червените очи“ и други; работа със сензорни екрани – мащабиране и прелистване; слайдшоу режим, извличане на страниците от TIFF файловете, предпечатен вид и позициониране на изображенията; работа със скенер; работа с няколко монитора; пакетен режим; поддръжка на Unicode; плеър с вградени MPEG4 (DivX), MJPEG, Theora, Vorbis и ADPCM кодеци. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в FreeVimager 5.5.0:

Important: fixed memory leak of CRT threads under Windows XP

•libpng updated to 1.2.57

Изтегли: FreeVimager 5.5.0 (9.57 MB)