FurMark е полезна помощна програма, с помощта на която е възможно да се извършват стрес-тестове на видеокартите, съвместими с API OpenGL 2.0: NVIDIA GeForce 6 i po-nowi, AMD/ATI Radeon 9600 и нагоре, Intel HD Graphics 2000/3000 или фамилиите S3 Graphics Chrome 400. В настройките на FurMark е възможно да се зададе резолюцията на екрана, прозоречен или пълноекранен режим на работа, настройка на изглаждането и времето за действие на стрес-теста. За овърклокърите може да се окаже ценен теста до принудителен отказ (burn-in test), с помощта на който може да се провери стабилността на графичната карта и възможностите на охлаждащата система (например при форсиране на честотите). Извършва се мониторинг на температурата на графичните ядра и е възможно контролиране на процеса. Резултатите от тестовете могат да бъдат публикувани в официалния сайт на разработчика и/или да бъдат записани като текстов файл. Лиценз: безплатен (Freeware).

Промени в FurMark 1.19.0.0:

+ added support of NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti and TITAN Xp.

+ added support of AMD Radeon RX 580, RX 570.

+ added support of AMD Radeon Pro WX 7100, WX 5100, WX4100,

WX 4150 and WX 4130.

+ added support of AMD Radeon R7 M360, R7 M340, R7 M260,

R7 M460 and R7 M440.

+ added support of the GTX 1050 for notebook (ID: 0x1c8d).

! update the color of the dynamic background (red/orange).

! updated: GPU Shark 0.9.11.4 and GPU-Z 1.20.0

! updated: ZoomGPU 1.20.4 (GPU monitoring library)

